У кого резкое потепление зимой ухудшает самочувствие

Группе риска нужно себя беречь

Резкие перепады температур могут негативно отразиться на состоянии людей с хроническими заболеваниями, причем влияет на здоровье не только неожиданное наступление холодов, но и внезапное потепление. Весьма уязвимы в таких ситуациях пациенты с кардиопатологиями.

«Холод сужает сосуды, а тепло расширяет их. Когда случается резкая смена температурного режима, сосуды страдают из-за таких „качелей“, что обостряет имеющиеся болезни сердечно-сосудистой системы и ухудшает самочувствие», — говорят терапевты.

Смена погоды не проходит бесследно и для людей, которым диагностированы астма или ХОБЛ.





Резкие температурные перепады не позволяют организму так же скоро подстраиваться к изменившейся погоде, что отражается и на иммунной системе. От температурных скачков система терморегуляции организма сталкивается со стрессом, потому иммунитет слабеет, а восприимчивость к инфекционным агентам повышается.

«При резком потеплении может случиться всплеск ОРВИ, и особая защита требуется детям, пожилым людям, пациентам, принимающим иммунодепрессанты или перенесшим операции, а также тем, чей организм в данный момент переживает гормональную перестройку — эти категории особенно слабы», — отмечают медики.

В дни температурных колебаний рекомендуется ограничить серьезные физические и эмоциональные нагрузки, тщательнее соблюдать режим дня, усилить гигиеническую профилактику — это мытье рук, ношение масок, отсутствие контактов с больными. Также врачи советуют при температурных скачках не проводить много времени на улице.