У кого может появиться грибок на ногтях рук

Некоторые заболевания провоцируют его развитие

Онихомикоз, или грибковая инфекция, является распространенной, но излечимой патологией. Чаще грибок поражает ногти на ногах, но появление онихомикоза на ногтях рук также случается.

«Грибок на ногтях рук может развиться при нарушениях правил личной гигиены, на фоне патологического ослабления иммунитета, при гормональных сбоях, от механических повреждений кожи и формирования ворот для инфекции, в результате приема антибиотиков и оральных контрацептивов, при чрезмерном употреблении сахара», — предупреждают дерматовенерологи.

Люди с ослабленной иммунной системой, например страдающие сахарным диабетом, ВИЧ или другими хроническими заболеваниями, более подвержены грибковым инфекциям.

Плохое кровообращение, часто наблюдаемое у пожилых людей или у тех, кто страдает от заболеваний сердечно-сосудистой системы, тоже может увеличить риск развития грибка на ногтях.

Люди, работающие в сферах, связанных с водой или химическими веществами (например, парикмахеры, медицинские работники), подвержены большей вероятности инфицирования грибками.





Грибок на ногтях может проявляться различными симптомами, включая:

• изменение цвета ногтя — появление желтых, коричневых или белых пятен;

• утолщение или истончение ногтя, деформацию его структуры;

• расслоение или ломкость ногтя;

• боль или дискомфорт в области пораженного ногтя, возможна отечность пальцев.

«Женщинам, покрывающим ногти гелем-лаком, следует внимательнее относиться к своим ногтям. Всегда осматривайте ногтевые пластины, когда вам снимают покрытие. При наличии симптомов грибка покрывать ногти лаком нельзя, добросовестный мастер в таком случае отказывает в продолжении процедуры», — отмечают специалисты.

Чтобы избежать развития грибка, следите за состоянием ваших ногтей, а при первых подозрениях на инфекцию сразу обращайтесь к врачу.