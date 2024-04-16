У каждого нового поколения рот становится меньше

Из-за этого подросткам все чаще необходимы брекеты

Ортодонты отмечают, что сегодня все большее количество подростков нуждается в установке брекет-систем, а виной тому эволюционные изменения и трансформация прикуса: у каждого нового поколения рот становится меньше.

Древним людям нужно было обладать мощной челюстью, иначе они бы не выжили. Они грызли орехи, корешки и рвали сырое мясо. У первобытных людей отмечалось соприкосновение верхних и нижних зубов, а нынешнее человечество, как правило, обладает верхними выступающими над нижними зубами.

Восемнадцатый век подарил людям столовые приборы, а именно ножи и вилки. Так появилась возможность резать мясо на маленькие кусочки, и необходимость в мощном симметричном прикусе отпала.

«Сегодня даже наличие зубов мудрости отмечается не у каждого человека, поскольку в современном мире человек уже не имеет нужды в такой массивной челюсти, как у далеких предков, пища теперь намного мягче», — говорят ортодонты.

Сейчас у 35 процентов наших современников нет зубов мудрости, и эта цифра будет увеличиваться, как уверяют медики, поскольку рот «нового» человека взял тенденцию к уменьшению.