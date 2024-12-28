У большинства россиян нет новогоднего настроения

Почему люди не могут веселиться

Согласно опросу, большинству жителей страны не удается радоваться наступающему новому году. Праздничный настрой имеется лишь у трех из десяти человек.

«Половина людей даже не пытается скрыть свое мрачное настроение, объясняя это тем, что на празднование они не имеют времени, а 8% опрошенных имитируют настроение ради близких», — сообщается об исследовании.

Первопричину мрачного настроя психологи видят в стрессе, который случается у людей в декабре. Этот месяц является самым скоростным в году, в декабре всегда нужно закрыть пробелы и подвести итоги. Это месяц отчетности и завершения задач, как деловых, так и личных.

До наступления новогодних каникул люди хотят максимально все успеть, чтобы после отдыхать с чистой совестью. Однако сверхпродуктивность часто не приносит желаемого результата, еще и давит напряжение, скопившееся за прошедшие месяцы. В итоге новогоднюю ночь человек встречает выдохшись, а в таком состоянии не до торжества.

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