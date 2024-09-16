Тыква помогает справиться с токсикозом

Овощ подходит и тем, кто на диете

Настало время сбора урожая тыквы и включения в рацион этого полезного овоща, тем более что блюд из тыквы можно приготовить огромное количество на любой вкус. Чем же ценна тыква для нашего организма?

«Тыква является источником бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Он важен для здоровья глаз, кожи и иммунной системы. Стоит отметить, что каротина в тыкве в пять раз больше, чем в моркови», — говорят диетологи.

Витамин C, находящийся в тыкве, обладает антиоксидантными свойствами, поддерживает иммунитет и способствует заживлению ран. Витамин E защищает клетки от повреждений и способствует здоровью кожи. Витамины группы B играют важную роль в обмене веществ и поддержании нервной системы.





«В тыкве содержатся калий и магний, а еще цинк — он необходим для репродуктивного здоровья мужчин, и железо, которое борется с анемией. Высокое содержание клетчатки и антиоксидантов способствует снижению уровня холестерина и улучшению состояния сосудов, потому тыква полезна для кардиосистемы», — информируют врачи.

Клетчатка также помогает нормализовать работу кишечника, предотвращая запоры. Небольшая калорийность и высокая питательность делают тыкву отличным продуктом для диетического меню. У тыквы низкий гликемический индекс, потому ее можно есть при сахарном диабете.

При токсикозе беременным женщинам помогает употребление сырой мякоти или свежего сока тыквы, а также тыквенный отвар с лимоном — он успокаивает рвоту.