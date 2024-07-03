Тяга к сладкому бывает вызвана обезвоживанием

Какие еще признаки говорят о дефиците жидкости в организме

Обезвоживание характеризуется пересохшими слизистыми рта, синдромом сухого глаза, ухудшением общего самочувствия, повышенной усталостью, сниженной концентрацией, ощущением, что голова «занесена туманом». Но существуют и необычные проявления нехватки воды в теле.

«О том, что организму нужна жидкость, может говорить тяга к сладкому, и причина такой неожиданной реакции будет связана со сбоями в производстве гликогена, который хранит нашу энергию, вырабатываемую клетками печени. Когда вода в дефиците, гликоген образуется с замедлением или не образуется вовсе. Тогда организму приходится получать сахар из пищи, вот и пробуждается желание поесть сладкого», — информируют диетологи.

Еще для обезвоживания типично ощущение сильного голода: центр голода и центр жажды расположены рядом и тело не всегда верно считывает, о чем сигнализирует мозг, потому требование воды воспринимается как зов к трапезе.

Если вы лишаете себя необходимого количества жидкости, у вас также может портиться настроение — повысится раздражительность, агрессивность либо отметится спад в эмоциональном тонусе.

«Психоэмоциональную нестабильность вызывает учащенный сердечный ритм при сгущении крови, которое случается при недостатке воды», — говорят врачи.

Вдобавок симптомом обезвоживания может стать резкий и выраженный запах пота, а также изо рта — даже при соблюдении гигиены.