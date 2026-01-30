Тяга к какао может быть при дефиците железа

Чем еще обусловлен повышенный интерес к напитку

Какао отличается богатым составом, вобрав в себя полифенолы, флавоноиды, теобромин, магний, триптофан, витамины группы B, медь, цинк, хром, кальций, магний, железо, калий, фосфор, селен. Какао — напиток, любимый многими с детства, но часто тяга к нему может говорить не о ностальгии, а о дефиците какого-то элемента в организме.

«Наиболее выраженной тяга к какао бывает при нехватке в организме железа, когда диагностирована железодефицитная анемия, что чаще свойственно женщинам», — говорят нутрициологи.

Желание пить какао может возникать и во время диеты, когда ограничивается потребление сладкого и важно сократить выраженный аппетит. Какао может помочь уменьшить тягу к сладкому: оно содержит магний, который участвует в метаболизме глюкозы, может влиять на уровень сахара в крови и предотвращать резкие скачки инсулина и, соответственно, желание съесть что-то сладкое.





Еще на какао может тянуть при стрессе или усталости, потому что какао способно повышать серотонин и дофамин, когда хочется психологического комфорта и уюта, либо при умственном истощении — в какао полезные жиры необходимы для адекватного функционирования мозга и нервной системы.

Отметим, что полезно пить какао без добавления сахара. Также можно сократить количество молока в напитке, разводя какао-порошок в горячей воде и добавляя немного молока.

Читайте также: Офисным работникам полезно ввести в рацион этот напиток.

Смотрите еще: Как принимать несколько витаминов и минералов одновременно.