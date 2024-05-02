Тугое пеленание вредит развитию младенцев и даже материнскому инстинкту

Почему метод ранее был таким популярным

Считается, что пеленание появилось в семьях крестьян: там матери туго заматывали младенцев в ткань, чтобы те случайно не будили себя от движений рук и ног и не мешали взрослым заниматься хлопотами по хозяйству.

Современная же педиатрия категорически против тугого пеленания, и медики собрали немало доводов в пользу «свободы» младенцев.

Что делает пеленание:

• приводит к нарушению естественного развития тазобедренных суставов — велики риски столкнуться с дисплазией;

• ухудшает процессы кровоснабжения конечностей из-за нефизиологического положения суставов;

• затрудняет дыхание, что чревато синдромом внезапной младенческой смерти;

• перегревает тело малыша, особенно когда пеленают и голову тоже;

• при длительном лежании ребенка на твердой ровной поверхности у него может случиться деформация черепа, поэтому малыша нужно чаще брать на руки, а не пеленать туго с перспективой на очень долгий сон;

• от редкого контакта кожи младенца с кожей матери тормозится физическое развитие ребенка и осложняется послеродовое восстановление женщины;

• некоторые исследования также показали, что тугое пеленание препятствует формированию полноценного материнского инстинкта.