Тучным людям противопоказаны интенсивные физические нагрузки

Они могут привести к летальному исходу

Сердце человека с лишними килограммами вынуждено работать в интенсивном режиме, если же при тучности прибегать к интенсивным физическим нагрузкам — бегу, прыжкам, плаванию, танцам, изнуряющим упражнениям, — миокарду придется совсем тяжко.

«Кто имеет лишний вес, не должен практиковать повышенную физическую активность, иначе и без того страдающая сердечно-сосудистая система пострадает еще больше — все может закончиться смертью», — говорят кардиологи.

Когда масса тела слишком велика, она корректируется в первую очередь питанием и ходьбой, позже добавляются легкие упражнения под контролем специалиста, далее тренировочная нагрузка постепенно увеличивается.

При ожирении похудеть самостоятельно не получится, обязательно нужно обратиться к диетологу, эндокринологу, кардиологу, иногда требуется и хирургическая помощь. Бездействуя при склонности к набору веса, человек обрекает себя на развитие серьезных патологий здоровья и преждевременную кончину.