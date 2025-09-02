Царапина от кошки требует срочной обработки

Дезинфекция нужна, даже если животное не бывает на улице

Когда вас царапает кошка, даже если не бездомная, а ваша домашняя и любимая, оставлять без внимания царапину никак нельзя. Обработать повреждение стоит как можно скорее.

«Кошачья царапина может привести к заражению фелинозом — инфекцией, обычно вызываемой бактерией рода Бартонелла. До 30—40% кошек, что домашние, что бездомные, бывают заражены этой бактерией», — говорят ветеринары.

Если в момент травмы у человека будут ослаблены защитные силы организма, а царапина окажется глубокой, имеются риски прохождения возбудителя болезни в кровоток, что чревато сильным воспалением, от которого даже могут пострадать внутренние органы.

При оцарапывании возьмите для обработки пораженного места перекись водорода или хлоргексидин, а после воспользуйтесь антисептиком — йодом или зеленкой.

Появление воспалительных реакций — покраснений, отечности, болезненности или загноения — веский повод проконсультироваться о тактике лечения с инфекционистом или хирургом.

Читайте также: Что должно быть в инструкции к антисептику.

Смотрите еще: Почему нельзя долго использовать одну бритву.

Это тоже интересно: Какие болезни подстерегают человека на садовом участке.