Три самые частые причины ипохондрии

Человек действительно плохо себя чувствует при патологии

Ипохондрия проявляется постоянным беспокойством человека о возможности столкнуться с тем или иным недугом, а то и с несколькими проблемами сразу. Озабоченность своим физическим здоровьем настолько велика, что даже нормальные ощущения начинают восприниматься как патологические. Ипохондрик убежден, что знает свой точный диагноз, и при этом диагнозы могут меняться — человеку кажется, что он болеет то одним, то другим.

«Ипохондрия — это психическое заболевание. Важно сразу оговориться: ипохондрики не выдумывают симптомы и не притворяются, что болеют. Если такой человек говорит, что у него, к примеру, болят мышцы, он действительно чувствует эту боль. Да, причина в психике, но боль вполне реальная», — говорит главный врач Городской клинической больницы № 1 Челябинска, к. м. н. Дмитрий Тарасов.

Наиболее распространенные причины ипохондрии:

• следствие депрессии, тревожного расстройства или хронических стрессов;

• результат перенесенного тяжелого заболевания — ипохондрия может развиться на фоне страха рецидива болезни;

• недуг родственника или друга — проблема появляется из-за опасений за здоровье близкого человека.

При подозрении на ипохондрию нужно показаться врачу и заняться коррекцией состояния. Также рекомендуется провести необходимые исследования, чтобы удостоверится в отсутствии реальной патологии.