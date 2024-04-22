Три признака недостатка витаминов весной

С такими симптомами нужно посетить доктора

Если вы не можете радоваться наступившей весне из-за частых болезней и сниженного иммунитета — это первый признак того, что ваш организм нуждается в витаминах.

«Человек может страдать как от полноценных инфекционных заболеваний, так и от череды облегченных простуд, где присутствуют насморк, заложенность носа и другие типичные симптомы», — говорят врачи.

При наличии апатии, необоснованной усталости, утраты интереса к жизни, проблем со сном также следует начинать витаминизировать свой организм.

Третий признак недостатка витаминов — кожные реакции: изменившиеся цвет и структура, появление сухости, трещинок, заедов в уголках рта.

С такими симптомами нужно посетить врача, чтобы вам подобрали необходимые витамины и исключили заболевания, которым тоже могут быть присущи подобные проявления.