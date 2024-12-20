Три признака надвигающегося инфаркта миокарда

Эти симптомы нельзя игнорировать

Принято считать, что сердечно-сосудистая катастрофа является внезапной, однако нередко организм подсказывает человеку, что имеются серьезные проблемы и нужна медицинская помощь. К сожалению, человек не всегда реагирует на тревожные сигналы, что допускает трагедию.

Первое, что нельзя оставлять без внимания, — появление болей в загрудинной области по утрам. Когда ранее такого не было, а теперь стало досаждать, нужно скорее показаться врачу. Даже при слабо выраженных и непродолжительных ощущениях, особенно если боль отдает в челюсть, шею или руку.

«Когда нахождение на холодном воздухе вызывает боль за грудиной, а ранее холод переносился нормально, это указывает на сужение коронарных артерий (эти сосуды снабжают сердце кровью). Это второй признак угрозы инфаркта», — предупреждают кардиологи.

Третье, что должно насторожить, — возникновение боли за грудиной от минимальных физических нагрузок, даже подъема по лестнице, а то и вовсе в состоянии относительного покоя. Такое бывает при закупорке коронарных артерий.

Когда боль сопровождается иными проявлениями (например, тошнотой, рвотой, потливостью, одышкой, головокружением), нужно немедленно вызывать скорую помощь.