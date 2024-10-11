Три мифа о лечебном действии алкоголя

Спиртное вредит здоровью, даже в малых дозах

Врачи выступают против употребления алкоголя, даже если это делается в небольшом количестве — так называемых терапевтических дозах. Развенчаем три мифа про «целебность» спиртного.

Миф 1. Те люди, у которых часто бывает повышенное давление, возможно, пили когда-нибудь коньяк по чужому совету «для расширения сосудов». Действительно, алкоголь, и коньяк в том числе, способен расширить сосуды, что на время вызовет снижение артериального давления. Однако позже давление резко повысится, и это уже станет нежелательной нагрузкой для сердца и сосудов. Часто такие скачки заканчиваются плохо.

Миф 2. Заболели и собираетесь лечить ОРВИ при помощи водки и перца? Оставьте эту затею. Токсическое воздействие инфекции на организм лишь усилится в сочетании с алкоголем. Работа иммунной системы тоже осложнится, а сейчас защитные силы и без того имеют брешь. К тому же от алкоголя снизится эффективность применяемых препаратов.

Миф 3. Страдаете бессонницей и услышали, что поправить ситуацию можно пивом? Не верьте. Алкоголь еще больше нарушит производство нейромедиаторов, добавит неразберихи с фазами сна и циркадными ритмами, потому полноценного восстановления организма за ночь точно не случится.