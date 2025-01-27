Три чашки чая растопят жир в организме

Какой напиток помогает расстаться с висцеральным жиром

Висцеральным жиром называются жировые отложения в брюшной полости около жизненно важных внутренних органов. Задача этого жира — защитить сердце, желудок, печень, почки и легкие от ударов и сотрясений. Но когда висцерального жира становится много, органам приходится тяжело. Одним из способов борьбы с висцеральным ожирением является употребление зеленого чая.

«В зеленом чае много катехинов, которые позволяют устранять висцеральный жир. В напитке содержится и кофеин, тоже помогающий стать стройнее. Сочетание катехинов и кофеина направлено на расщепление жировых отложений», — говорят диетологи.

Заметить результат получится уже через два месяца потребления зеленого чая. Однако пить его следует умеренно — трех чашек в день будет достаточно.