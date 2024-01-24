Тревожные люди более предрасположены к ожирению

Проблемы с психикой приводят к эмоциональному перееданию

Тревога относится к одному из ключевых факторов формирования ожирения. Из-за того, что многие люди вместо поиска альтернативы в борьбе с негативными эмоциями предпочитают заедать стресс, они рано или поздно сталкиваются с проблемой избыточной массы тела.

«Примерно 60% человек отмечают, что стресс становится для них провокатором повышенного аппетита, когда приходится заедать свои переживания большим количеством еды, чем требуется организму на самом деле», — сообщают диетологи.

Как распознать тревожность? Если вы замечаете, что большая часть вашего времени проходит в удрученном настроении, вы всегда ожидаете чего-то плохого, опасаетесь каких-то событий, даже малейшая проблема кажется вам чем-то глобальным и неразрешимым, вы напряжены эмоционально, также вы чувствуете напряжение в мышцах, у вас часто болит голова, в неопределенной ситуации беспокоит потливость, вы испытываете необъяснимый страх, мучаетесь бессонницей, и к тому же переедаете — пора обратиться к психотерапевту.