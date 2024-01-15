Третий понедельник января признан самым грустным днем в году

Что происходит с людьми в «синий понедельник»

Вам сегодня особенно тоскливо? Если вас это утешит, знайте, вы не одиноки в своей меланхолии. Третий понедельник января во всем мире является «наиболее депрессивным днем года».

Этот день еще называют «синим понедельником». О термине Blue Monday мы узнали от британского психолога Клифа Арналла, 18 лет назад он решил вычислить самый депрессивный день года при помощи метеорологических, психологических и экономических показателей. Так вышло, что именно в третьем понедельнике января собраны эти факторы: непродолжительность короткого светового дня, фрустрация относительно невыполнения обещаний, которые человек дал себе в Новый год, а также понимание, сколько же было потрачено денег с этими праздниками, тем более что до очередной зарплаты еще долго.

Теорию психолога признали псевдонаучной, однако немало его коллег соглашаются со специалистом, что в середине первого месяца года мы переживаем не самый лучший период.

Для поднятия настроения сначала стоит наладить сон, ведь недосып ведет за собой массу проблем. Также следует питаться здоровой пищей, снизив потребление быстрых углеводов и алкоголя. Необходимо ежедневно уделять время прогулкам и дышать свежим воздухом. Способствуют тонусу и физические упражнения, хотя бы трижды в неделю устраивайте себе «спортивный час». Помните о своем хобби. И конечно, больше общайтесь с дорогими сердцу людьми и своими питомцами при их наличии.