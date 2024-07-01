Треть взрослого населения Земли подвержена риску преждевременной смерти

Это связано с малым уровнем физической активности

Специалисты Всемирной организации здравоохранения встревожены, что взрослое население земного шара не уделяет должного времени физическим упражнениям — 31% людей ведет малоподвижный образ жизни.

«Гиподинамия является тихой угрозой для здравоохранения, от нехватки движения развиваются сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, определенные виды онкологии и проблемы с психикой — все эти недуги способны спровоцировать преждевременную смерть человека», — предупреждают эксперты.

Чтобы оказать поддержку организму и сберечь здоровье, рекомендуется на каждой неделе находить для умеренной физической активности не меньше двух с половиной часов.