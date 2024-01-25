Только этот способ может «почистить» печень

Можно ли помочь органу расторопшей или фруктами

Как часто вам приходилось слышать от знакомых, что они «чистят» печень? От этой затеи некоторых энтузиастов врачи приходят в ужас. Еще хуже, когда «чистильщики» настоятельно рекомендуют подобное другим.

«Ничто извне не может „почистить“ печень, но печень сама имеет хорошие способности к детоксикации, запуская сложные биохимические реакции. Печень являет собой химическую лабораторию с большим числом операций. А вот яблоки, сельдерей, урбеч, расторопша, лимон и какое-либо масло или БАД такими возможностями не обладают, более того, каким-либо „очищением“ можно нанести еще больший вред органу», — предупреждают гепатологи.

Печени присущ значительный потенциал восстанавливаться после какого-либо повреждения или «засорения», регенерирующие свойства органа нарушаются лишь при серьезном заболевании, например циррозе. До того, как началось необратимое рубцевание, печени под силу «возродиться» без сторонней помощи.

Если быть точнее, помощь от «хозяина» печени понадобится. Задача человека в том, чтобы следовать здоровому образу жизни: правильно питаться, контролировать массу тела, регулярно заниматься физическими упражнениями, не иметь пагубных зависимостей.