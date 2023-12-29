Тест для определения своего опьянения

В этом состоянии притупляются ощущения

В праздничной атмосфере не каждый человек способен отследить, что его организм уже столкнулся с интоксикацией, признаком которой является опьянение. Чтобы не перебрать в Новый год с алкоголем и понять, когда нужно остановиться, врачи советуют прибегнуть к простому тесту.

«Потрогайте свои волосы, можно просто провести по ним ладонью: если кожа не ощутит волос — вы в стадии опьянения», — сообщают медики.

Также снизится острота слуха: если вы начинаете просить собеседников повторить сказанное, вам лучше больше не наливать. Закуски тоже перестанут пахнуть. И, если не прекратить пить, начнутся проблемы со зрением и координацией.

Если в компании кто-то перебрал с алкоголем, не допускайте, чтобы человек пил дальше, лучше уложить его отдыхать и наблюдать за ним.

«Когда становится плохо от выпитого алкоголя, следует спровоцировать рвоту питьем теплой воды», — говорят врачи.

Видите, что человек в полуобмороке, с бледной кожей, у него прерывистое дыхание? Вызывайте скорую помощь! Пока едут медики, пострадавшего укладывают набок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами при случае. А еще проверяют его дыхание и пульс. Если дыхание прекратится, прибегают к непрямому массажу сердца.