Терять по 400 калорий за полчаса помогает скиппинг

Прыжки на скакалке также полезны для легких и сердца

Особое достоинство скиппинга — в его доступности. Все, что требуется для тренировки, — это наличие скакалки и немного свободного пространства, а еще — лояльность соседей снизу, если прыжки выполняются дома.

Чтобы заниматься было удобно, при выборе скакалки важно учитывать свой рост, ведь правильная длина снаряда зависит именно от этого показателя. Для подбора длины выполните простой тест: наступите ногами на центр скакалки и потяните ее концы вверх вдоль тела — ручки должны находиться примерно на уровне ваших подмышек или чуть ниже груди.

Ориентировочные рекомендации по длине:

• рост менее 150 см — длина около 210—220 см;

• рост 150—165 см — длина 220—240 см;

• рост 165—180 см — длина скакалки 240—270 см;

• рост выше 180 см — длина больше 270 см.

Прыжками через скакалку укрепляется сердечно-сосудистая система, занятия также способствуют очищению легких от токсинов, а еще скиппинг активирует метаболизм и помогает избавиться от жировых отложений, особенно в области бедер. Достаточно 15 минут, чтобы сжечь 200 калорий, а за полчаса прыжков сгорают все 400.

Читайте также: Гвоздетерапия укрепляет иммунитет и борется со стрессом.

Смотрите еще: Способность держать равновесие является индикатором здоровья.