Теплая зима вредит иммунитету и психике

В чем еще опасности аномальной зимней погоды

Теплая зима — явление, которое может показаться приятным и удобным. Однако, несмотря на комфортные температуры, такая аномалия несет в себе ряд рисков для здоровья человека и может стать настоящим вызовом для организма.

В первую очередь теплая погода способствует преждевременному таянию снега, оголению прошлогодней листвы, цветению растений и активности пыльцы, что чревато обострением аллергий. Люди, страдающие от сезонных аллергий, могут заметить ухудшение состояния в виде частых чиханий, зуда в глазах и заложенности носа раньше привычного периода.

«Изменения температуры способны негативно сказаться на работе иммунной системы. Теплая зима может привести к снижению резистентности организма к вирусам и инфекциям, что увеличивает риск заболеваний, таких как грипп и ОРВИ. В условиях нестабильной погоды вирусы распространяются быстрее, в частности, из-за того, что люди меньше сидят дома. Теплая зима провоцирует даже увеличение случаев кишечных инфекций, так как люди чаще находятся на улице и могут пренебрегать правилами гигиены», — говорят терапевты.

Отсутствие привычных зимних условий — снега и морозов — негативно отражается на психоэмоциональном состоянии некоторых людей. У них может возникать ощущение дискомфорта и даже депрессии из-за изменения традиционного ритма жизни и нехватки зимней атрибутики.

Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или другими хроническими патологиями погодные колебания могут стать триггером для обострений. Кому-то теплая зима вовсе сбивает биоритмы, особенно людям, чувствительным к перепадам температур, что ведет к проблемам со сном, утомляемости и общему ухудшению самочувствия.