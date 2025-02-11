Теплая зима сводит людей с ума

Психические патологии при такой погоде обостряются раньше срока

Врачи наблюдают раннее начало весенних обострений у людей с психическими отклонениями, и причиной такой обстановки стала аномально теплая зимняя погода, больше напоминающая март в России.

«Отмечается обострение биполярного расстройства, шизофрении, депрессии. У многих пропадает эффект от антидепрессантов. Людям с неустойчивой психикой характерно зависеть от природных катаклизмов, хорошее самочувствие у них может быть лишь при стабильном сезоне — снежной зиме и жарком лете», — говорят психотерапевты.

Сбитые погодные циклы влияют и на здоровых людей, провоцируя у них появление тревожности и бессонницы. Специалисты полагают, что мучиться от эмоциональных качелей придется вплоть до середины весны.

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