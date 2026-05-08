Температура в 37–38 °C может указывать на рак

Когда субфебрилитет держится дольше недели, нужно идти к врачу

Если на протяжении определенного отрезка времени вы отмечаете у себя температуру в 37–38 °C, важно разобраться, является ли это симптомом патологии, потому что причин субфебрилитета бывает много: от незначительных до тревожных.

Когда градусник показывает 37,2 — это не страшно, если:

• измерение температуры происходит вечером — это естественное суточное колебание;

• у вас была интенсивная тренировка или выполнение тяжелой работы;

• вы плотно пообедали — тело греется при переваривании пищи;

• вы испытываете сильный стресс — это «психогенная лихорадка»;

• вы женщина и у вас первая половина беременности или климакс;

• случилось перегреться в душной одежде или бане.





«Когда 37,5 держится без причины — это симптом. Субфебрилитет бывает единственным проявлением: вялотекущих инфекций (туберкулеза, ВИЧ, хронического тонзиллита, бруцеллеза, герпеса), аутоиммунных болезней (ревматоидного артрита, волчанки, васкулита), воспалительного заболевания кишечника (болезни Крона, НЯК — неспецифического язвенного колита), гормональных сбоев (тиреотоксикоза, проблем с надпочечниками), онкологии (лимфомы, лейкоза, опухоли внутренних органов), побочным явлением от лекарств — антибиотиков, гормонов, антидепрессантов, нейролептиков, иммуномодуляторов», — говорит кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно.

Нужно срочно обратиться за медицинской помощью, если субфебрилитет держится несколько дней подряд и сопровождается: кашлем, одышкой, болью в груди; ночной потливостью (просыпаетесь мокрым); разбитостью и слабостью (вы «как выжатый лимон»); увеличенными лимфоузлами; потерей веса без диет; болями в животе, диареей или запором; сыпью на коже или слизистых; болями в мышцах и суставах.

Субфебрилитет не относится к болезни, это только симптом, потому важно заняться лечением истинной причины такой температуры. Сбивать показатели ниже 38,5 °C бессмысленно и опасно — так лишь маскируется проблема, а жаропонижающие и антибиотики без назначения врача могут навредить.

Читайте также: Туберкулезу проще атаковать организм со слабым иммунитетом.

Смотрите еще: Десять признаков здорового тела.