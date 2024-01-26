Темный шоколад способствует оздоровлению сосудов

Есть его нужно регулярно, но умеренно

При регулярном потреблении темного шоколада можно сократить вероятность развития гипертонической болезни и венозной тромбоэмболии, которая опасна тромбообразованием. К такому выводу пришли китайские ученые.

Кардиологи отмечают, что об этом свойстве шоколада с высоким содержанием какао-бобов им известно давно. Заслуга продукта в том, что он способствует оздоровлению эндотелия — внутренней выстилки кровеносных сосудов. При здоровых сосудах и здоровом эндотелии снижены риски появления атеросклеротических бляшек, вредящих состоянию организма.

«Когда сосуды здоровы и их эндотелий не имеет повреждений, тромбам удается легко проходить, не провоцируя закупорку, что важно для предупреждения сердечно-сосудистой катастрофы», — говорят врачи.

Выбирать следует шоколад с наличием в нем какао 70% и более, данный продукт будет содержать флаванолы в нужном количестве. Эти вещества имеют антиоксидантное и противовоспалительное свойство. Поскольку шоколад также содержит кофеин, рекомендуется его потребление в первой половине дня. И чтобы получить от шоколада ожидаемую пользу, порция должна быть небольшой.