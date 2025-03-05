Татуировки в три раза повышают онкориски

Исследование с близнецами подтвердило вред нательной живописи

Международная группа ученых из Дании и Финляндии исследовала близнецов, где у одного из представителей пары были татуировки на теле, а у другого — нет.

«Татуированные люди чаще сталкиваются с онкопоражениями кожи и лимфомами, чем люди без рисунков на теле. Чем больше размеры тату, тем выше вероятность пострадать от рака», — сообщается об исследовании.

Виной всему чернила, которые скапливаются в лимфоузлах и провоцируют хроническое воспаление, потому что воспринимаются иммунитетом как чужеродные вещества. Это побуждает иммунную систему быть чрезмерно активной, угнетая ее повышенной нагрузкой.