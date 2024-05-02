Татуировка может спровоцировать онкологию

Чернила часто содержат нежелательные добавки

Почти половина населения земли имеет хотя бы одну татуировку на своем теле, к чему крайне негативно относятся медики, ведь в более 80% чернил для тату содержатся скрытые компоненты, способные стать причиной рака.

Какие еще минусы у татуировок? Инфекции — при нанесении тату есть риски подхватить гепатит B, ВИЧ, различные бактериальные и грибковые заболевания. Следует опасаться и аллергии — эта побочная реакция появляется у кого-то сразу, у других спустя время. Причем приступ аллергии может случиться через недели и годы, все потому, что пигменты нередко содержат свинец, цинк, железо, кобальт, сажу, марганец. Аллергия появляется и при взаимодействии с солнечными лучами, поэтому участок с тату рекомендуется скрывать от ультрафиолета, особенно поначалу.

«Даже перманентный макияж может стать причиной высыпаний по окончании процедуры или в первые 21 день. Пациенты обращаются с отеками, покраснениями, зудом. Татуировка иной раз вызывает псориаз, экзему, витилиго, плоский лишай, келоидный рубец, саркоидоз, рак кожи», — говорят врачи.

Люди с татуировками могут испытывать дискомфорт при МРТ-исследовании, порой место татуировки во время обследования начинает припекать и покалывать — причиной тому наличие частичек железа в краске, взаимодействующих с мощным магнитным полем.

Еще татуировки являются провокаторами увеличения лимфатических узлов, поскольку постепенное растворение красителей ведет к попаданию пигментов в лимфоток и сами узлы.