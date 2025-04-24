На протяжении нескольких лет группе ученых, наблюдавшей за жизнью 450 человек почтенного возраста, удалось определить, что люди, не жалеющие ласки и добрых слов, способны прожить на 20—30 лет дольше тех, кто весьма сдержан в проявлении приятных эмоций.
«Дружелюбным прикосновениям под силу справиться с психосоматическими недугами, страхами, депрессией. У людей, которых обнимают и гладят или же они сами выражают свою любовь, причем не только к человеку, но и к животному и даже мягкой игрушке, что указывает на важность добрых помыслов и благостное отношение к окружающему миру, даже нормализуется сердцебиение», — сообщается об исследовании.
Так, Альберту Эйнштейну в период сложностей в процессе работы помогали объятия его супруги, Пабло Пикассо для вдохновения ходил на массаж спины, а когда у Жоржа Сименона не было желания писать, он отправлялся на маникюр. Вот насколько важна тактильность в жизни человека и какой заряд энергии она способна обеспечить.