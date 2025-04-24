Тактильность продлевает жизнь на десятки лет

Люди, которые не скупятся на положительные эмоции, обычно живут дольше

На протяжении нескольких лет группе ученых, наблюдавшей за жизнью 450 человек почтенного возраста, удалось определить, что люди, не жалеющие ласки и добрых слов, способны прожить на 20—30 лет дольше тех, кто весьма сдержан в проявлении приятных эмоций.

«Дружелюбным прикосновениям под силу справиться с психосоматическими недугами, страхами, депрессией. У людей, которых обнимают и гладят или же они сами выражают свою любовь, причем не только к человеку, но и к животному и даже мягкой игрушке, что указывает на важность добрых помыслов и благостное отношение к окружающему миру, даже нормализуется сердцебиение», — сообщается об исследовании.

Так, Альберту Эйнштейну в период сложностей в процессе работы помогали объятия его супруги, Пабло Пикассо для вдохновения ходил на массаж спины, а когда у Жоржа Сименона не было желания писать, он отправлялся на маникюр. Вот насколько важна тактильность в жизни человека и какой заряд энергии она способна обеспечить.