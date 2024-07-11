Такой купальник вредит женскому здоровью

Отдых в нем может иметь негативные последствия

Перед отпуском женщина стремится купить красивый купальник, чтобы прекрасно выглядеть на пляже. Однако врачи советуют больше внимания обращать не на сексапильность бикини, а на качество купального ансамбля, иначе здоровье может пострадать.

«Первостепенно нужно смотреть, чтобы купальник хорошо закрывал грудь. Кожные покровы на молочных железах особенно нежны, тем более в области сосков, и слишком сильное оголение грозит получением ударных доз ультрафиолета. Тогда вероятно встретиться раньше времени с морщинами, пигментными пятнами, шелушением, а страшнее всего — подвергнуть себя онкорискам», — предупреждают врачи.

Верх купальника нужно подбирать тщательно, тем более если грудь большого размера. Нельзя допускать того, чтобы ткань или косточки лифа приводили к сдавливанию мягких тканей. При давлении на железы нарушаются процессы кровообращения, что провоцирует обвисание и появление новообразований различной природы.





Если, снимая купальник, вы обнаружите на теле полосы или пятна — избавьтесь от этой вещи. От некачественных красителей, контактирующих с кожей и слизистыми, могут появиться аллергические реакции.

Аллергия в виде зуда, покраснений и сыпи также способна появиться не только от краски, но и от материала купальника (полиэстера, акрила, микрофибры, полиамида, неопрена). Если вы склонны к аллергии или имеете чувствительную кожу, следует провести тест и побыть в купальнике какое-то время до того, как вы отправитесь на отдых.

«Из чего бы ни был сшит купальник, ластовица на трусах должна быть выполнена из натуральной ткани», — отмечают медики.

Еще купальник должен быстро сохнуть. Это не только удобно, но и важно для защиты от развития инфекционных процессов мочеполовой сферы, а во влажных и теплых условиях любят размножаться болезнетворные бактерии. Избежать этого также можно и при использовании двух купальников, только после плавания, перед тем как отдыхать на шезлонге, придется переодеться.