Такое нижнее давление бывает при сердечной недостаточности

При регулярно повышенных показателях нужно обследоваться

В медицине принято различать верхнее — систолическое и нижнее — диастолическое давление. По верхнему показателю оценивается давление крови на стенки сосудов при сердечных сокращениях, нижнее описывает происходящее в момент расслабления миокарда.

«Диастолическое давление, то, что принято называть „нижним“, не должно превышать показатель в 90. Если значение больше, надо проверить сердце», — предупреждают терапевты.

Повышенное нижнее давление расценивается как отсутствие у сердца возможности к расслаблению, а когда миокард находится в постоянном напряжении, его работа становится менее эффективной, а значит, организму не хватает кислорода и питательных веществ ввиду ухудшенного кровоснабжения.

Когда нижнее давление отклоняется от нормы, нужно исключить сердечную недостаточность или патологию с клапанами, а также скорректировать образ жизни.