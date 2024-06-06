Такое мороженое губительно для желудка и мозга

Одна добавка в нем крайне нежелательна

Летом хочется есть мороженое как можно чаще, но врачи рекомендуют употреблять не больше трех порций в неделю. А вот с некоторыми добавками к десерту нужно быть особенно осторожными, в частности с алкоголем.

«Наличие этанола, сахара и сливок является губительным сочетанием. Спирт плох не только для желудка, но и для головного мозга, этанолом подавляются клетки центральной нервной системы», — предупреждают врачи.

От такого десерта может развиться не только язва желудка, появиться лишний вес, патологии сердца и психики, предрасположенность к сахарному диабету второго типа, повредиться поджелудочная железа и печень, но также сформироваться алкогольная зависимость.

«С одним шариком мороженого, куда добавлен крепкий напиток, в крови появляется не менее 0,6 промилле, что соответствует 2—8% алкоголя. Это состояние приводит к замедлению реакций, и, к примеру, вождение автомобиля становится опасным», — информируют медики.

Сигналом наступления зависимости может стать тот факт, когда вам будет недостаточно одного шарика мороженого с алкоголем и захочется добавки.