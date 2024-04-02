Такое артериальное давление говорит о рисках инсульта

Требуется коррекция повышенных показателей

Повышенное артериальное давление указывает на риски развития сердечно-сосудистой катастрофы, поэтому хорошо, когда значения не поднимаются более 120/80 мм ртутного столба.

«Верхние значения, равные 130, уже в два раза увеличивают вероятность столкнуться с инсультом или инфарктом. Если повторное измерение выдает показатели от 140/90, то пациенту требуется терапия для профилактики инсульта», — предупреждают врачи.

Беспечное отношение к своему давлению чревато не только названными проблемами, но и энцефалопатией, деменцией, почечной недостаточностью.

«Контролировать давление нужно и тогда, когда вас ничего не беспокоит. Периодически измеряйте свое артериальное давление, ведь опасные значения нередко просто не ощущаются человеком», — отмечают медики.

Не провоцировать скачки давления также поможет здоровый образ жизни: физическая активность, правильное питание, поддержание оптимальной массы тела, отсутствие пагубных зависимостей.