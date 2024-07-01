Сырое молоко может сделать человека инвалидом

Продукцию нельзя покупать на стихийных рынках

Если вам или вашим детям доведется провести несколько летних дней в деревне, будьте осторожны с сырым молоком. Прежде чем употребить продукт, его следует прокипятить.

«В сыром молоке и его производных может таиться бруцеллез, если животное заражено инфекцией. Болезнь приводит к поражению опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и половой систем. Бруцеллез не передается от человека к человеку, но заражение им опасно, поскольку осложнением становится инвалидность», — предупреждают врачи.

Размножение бактерий-возбудителей происходит внутриклеточно, но сохранение активности наблюдается и за пределами организма. Причем патогены отличаются живучестью: влажная почва и вода сохраняют их деятельными до четырех с половиной месяцев, молоко — свыше 270 дней, сыр — целый год.

В сыром и парном молоке могут быть и другие инфекционные угрозы типа вирусного энцефалита, брюшного тифа, туберкулеза и сибирской язвы.

Убить бактерии можно кипячением, при 100°C — достаточно нескольких секунд для их гибели, при 55°C потребуется час. Во избежание заражения также не стоит приобретать молочную продукцию на стихийных рынках, ведь там товары не проходят ветеринарного контроля.