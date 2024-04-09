Сыр рекомендуется считать десертом

Этот продукт не относится к еде, которой нужно насыщаться

Сыр, конечно, поставляет в наш организм белок, но между тем среди разнообразия сыров есть жирные сорта, потому увлекаться поеданием продукта не следует. Медики даже рекомендуют относиться к сыру как к десерту.

«В сыре немало калорий и в изобилии находится скрытая соль. К сыру надо относиться как к источнику наслаждения и есть его в малом количестве, а не пытаться получить насыщение, потребляя кусок за куском», — говорят врачи.

Сорта сыров отличаются питательной ценностью и воздействием на здоровье: к наиболее полезным принято относить белые сыры типа рикотты, адыгейского, феты, а вот потребление процессированных сыров, например плавленого или выдержанного, для организма нежелательно.