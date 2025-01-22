Свежий хлеб может привести к поломке зуба

Почему мягкий продукт провоцирует неприятности

Все знают аромат и вкус свежего мягкого хлеба, однако помимо гастрономического удовольствия такой продукт может стать причиной стоматологической проблемы, а именно — привести к поломке зуба. Почему же это происходит?

«В процессе жевания человек по привычке может излишне сильно смыкать зубы, а этого делать при потреблении очень мягкого хлеба не нужно, иначе есть риски сломать зуб. Например, сломаться может зуб, имеющий тонкие стенки, из которого ранее удаляли нерв», — предупреждают стоматологи.

При поедании мягкого продукта жевательным мышцам приходится сталкиваться с повышенной нагрузкой, из-за чего также появляется вероятность повреждения челюстных суставов.

Стоматологи отмечают, что еще люди часто ломают зубы при употреблении стейков на кости, свиных ребрышек и попкорна.