Сушилки для рук распыляют бактерии по всему туалету

Вместо них лучше использовать бумажные полотенца

Ученым удалось доказать, что теплыми воздушными потоками из сушилок для рук происходит распространение бактерий по всему помещению общественного туалета. Вместо таких приборов представители науки советуют отдавать предпочтение салфеткам или бумажным полотенцам.

«Около сушилки для рук болезнетворных организмов фиксируется в 27 раз выше, чем у контейнера с бумажными полотенцами. Патогены попадают и на того, кто сушит руки, и на тех, кто стоит в этот момент поблизости, а разнесенным лактобациллам даже удается оставаться в воздушной массе на протяжении четверти часа после использования устройства», — сообщается об исследовании.

Особенно заселены микробами бывают сушилки, в которые нужно погружать руки, ведь в такие приборы стекает вода, которая может какое-то время там оставаться, а влажная среда способствует размножению ряда патогенов.