Предчувствие собственной смерти — сложная и многогранная тема, имеющая отношение не только к мистике. Врачи и ученые также интересуются признаками, потенциально указывающими на вероятность скорого ухода человека из жизни, когда причиной тому не становится явная болезнь. Научно подтвержденных фактов о способности человека предсказывать свою надвигающуюся кончину нет, религия также против подобных практик, но имеется набор косвенных признаков, собранный на основе наблюдений, и это заслуживает внимания. Какие же проявления могут означать возможное приближение конца жизни?

Изменения настроения. Люди, находящиеся близко к концу своей жизни, иногда испытывают ощущение внутреннего покоя, принятия неизбежности или чувство освобождения. У некоторых возникают глубокие размышления о смысле жизни, желание завершить дела и проститься с близкими людьми.

Повышенная интуиция. Человек может чувствовать особую ясность ума или сталкиваться с некими озарениями относительно своего будущего. Такие явления сложно объяснить с точки зрения науки, но случаи, когда люди говорили близким о скорой кончине за некоторое время до наступления критической точки, общественности известны.

Видения и сновидения. Встречаются рассказы о ярких видениях людьми своих умерших родственников или близких друзей, что воспринимается как знак предстоящего перехода в иной мир. Подобные феномены остаются предметом научных дискуссий, но нередко наблюдаются среди больных в терминальную стадию.

Определен также целый ряд физиологических признаков, связанных с вероятной близкой смертью: постоянное утомление и снижение физической активности, мышечная слабость, сонливость, пропавший интерес к окружающему миру и нежелание с кем-либо общаться, что связано с угасанием энергетического запаса; отсутствие аппетита и снижение веса или тяга к определенной пище или продукту, а иногда человек отказывается даже от воды; трудности с дыханием — наличие долгих пауз, словно человек перестает дышать, снижение температуры тела, сухость и бледность или даже серость кожи, периоды спутанности сознания, дезориентация во времени и пространстве.

Важно! Если у вас сверхчувствительная психика, не воспринимайте этот текст как знак и не примеряйте на себя описанное выше. Когда затронутая тема вызывает особую тревожность, консультация у психотерапевта не станет лишней.

