Сухофрукты нужно есть в ограниченном количестве

Они содержат концентрированный уровень сахара

При употреблении сухофруктов стоит учитывать, что одна порция, например, кураги будет содержать большее количество углеводов и энергии, чем такая же порция абрикосов. Все потому, что в сухофруктах сахар и калории присутствуют в концентрированном виде из-за того, что при высушивании из плодов испаряется жидкость.

«В сухофруктах много пищевых волокон и антиоксидантов, защищающих организм от воспалительных процессов и разрушительного действия свободных радикалов. Сухофрукты считаются хорошим перекусом, особенно когда важно поддержать энергию на высоком уровне. Но их потребление следует контролировать, потому что сухофрукты вызывают скачки уровня глюкозы в крови», — сообщают диетологи.

В свежих фруктах большее количество воды и витамина C, утрачиваемых при сушке, потому фрукты подходят для поддержания водного баланса. А еще они лучше насыщают, поскольку их усвоение происходит несколько дольше. Также фрукты не столь опасны для худеющих: сахаров и калорий в них меньше.