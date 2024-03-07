Стресс провоцирует гормональный сбой и набор веса

Нарушения стимулируют накопление жира в организме

Наукой доказано свойство организма набирать лишние килограммы при длительном стрессе — все потому, что человек, охваченный переживаниями и тревожностью, подвергается изменениям гормонального фона.

«В этом случае повышаются уровни гормонов стресса и голода — кортизола и грелина соответственно, после чего аппетит растет, а жиры и углеводы усваиваются с большей интенсивностью. На уровне инстинкта человек ищет что-то калорийное и сладкое, что позволит получить серотонин, притупляющий стрессовое воздействие», — объясняют медики.

При стрессе случаются сбои в производстве инсулина, что чревато жировыми отложениями, набором массы и рисками развития сахарного диабета.

Если самостоятельно справиться со стрессом не получается, нужно обратиться к врачу, чтобы не заедать проблему и не усугублять свое состояние.