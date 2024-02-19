Стресс часто приводит к заболеванию ЖКТ‑органов

Проблемы с психическим состоянием могут довести до язвы

Отсутствие равновесия в душе и проблемы с психикой могут усугубить состояние человека различными соматическими патологиями, например, распространенными последствиями стрессового воздействия становятся язва желудка или синдром раздраженного кишечника.

Стрессовая ситуация заставляет организм вырабатывать большее количество стероидных гормонов, они, в свою очередь, способны негативно отразиться на функционировании желудочно-кишечного тракта. Тогда человек будет мучиться коликами, тошнотой, рвотой, изжогой. Защитные функции организма пойдут на спад. При этом часто бактерия Helicobacter pylori, спокойно существующая в организме ранее, пускается в атаку, вызывая гастрит или язвенную болезнь.

«Если стресс становится хроническим, то и симптомы становятся постоянными. Когда обследования и анализы не выявляют причины со стороны гастроэнтерологии, пациенту рекомендуют обратиться к психологу или психотерапевту, чтобы выйти из стрессового состояния и найти методы восстановления. Также важно не забывать о регулярных физических нагрузках и обратить внимание на дробное питание, оно поможет снизить нагрузку на желудок и улучшить пищеварение», — говорит главный психотерапевт Челябинской области, заведующая отделением неврозов Областной психоневрологической больницы № 1 Челябинска Ирина Мороз.

Отметим, стресс не является причиной болезней, он играет роль триггера, провоцирующего заболевание.