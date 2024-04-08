Стоматологи рекомендуют отказаться от зубочисток

Они могут вызвать воспаление десен

Стоматологи советуют отказаться от использования зубочисток — не такое уж это и полезное приспособление, как объясняют специалисты.

«Зубочистки способны травмировать околедесневые ткани, что чревато кровоточивостью и серьезным воспалением десен. Также они способствуют образованию микротрещин на эмали, далее туда проникнут бактерии и начнется разрушительный процесс. А еще кусочек дерева может отколоться и застрять в зубной щели — извлекать остаток зубочистки будет достаточно сложно», — предупреждают врачи.

Кроме этого, зубочисткам не под силу очищение межзубных промежутков, как это может сделать зубная нить. А плохое очищение — это скопление налета, развитие кариеса, пародонтита и других неприятностей.

К зубной нити стоматологи советуют обращаться хотя бы раз в день после проведения чистки зубов щеткой.