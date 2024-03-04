Стимулировать лимфоток можно прессотерапией

Процедура оказывает оздоравливающий эффект на организм

Если в организме скапливается излишняя жидкость, можно воспользоваться прессотерапией. Этот вид аппаратного лимфодренажного массажа позволит справиться с проблемой, избавив также от токсинов и продуктов разложения жиров.

«Прессотерапия проводится в специальном костюме, который пациент надевает на ноги. В отдельные камеры костюма поочередно поступает воздух, за счет чего происходит сжатие частей тела. Ритмичное сжатие и расслабление камер создает продвигающуюся волну. Аппарат контролирует темп и уровень давления, которые подбираются в соответствии с программой, в зависимости от состояния человека и целей воздействия», — говорят специалисты городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Процедура показана при целлюлите, ожирении, синдроме усталых ног, отечности любого происхождения, дряблости кожи, отсутствии ее эластичности и упругости, интенсивных физических нагрузках, слабости, утомлении, бессоннице, пониженном иммунитете, послеоперационном периоде, для коррекции фигуры.

«Уже после первой процедуры можно почувствовать легкость во всем теле, прилив бодрости и хорошего настроения. Прессомассаж является отличным релаксирующим средством. Преимуществами процедуры являются: улучшение кровоснабжения тканей, стимуляция лимфотока и кровообращения, снятие отеков, уменьшение объема жировых отложений», — информируют медики.

Отметим, что метод противопоказан при сердечной недостаточности, беременности, тромбофлебите, доброкачественных или злокачественных новообразованиях, инфекционных или воспалительных заболеваниях дермы, артериальной гипертонии, сахарном диабете, заболеваниях печени и почек, а также в период менструации.