Стать счастливее позволяет целеустремленность

Медики рассказали о правильных допингах

Почему человек идет на страшный шаг и пробует наркотики? Обычно это связано с желанием изменить свое состояние и почувствовать себя счастливее, ведь наркотиком получается воздействовать на нервную систему человека. Медики Челябинской области присоединилась к Неделе профилактики употребления наркотических средств и рассказали о правильных допингах.

«Употребление любых наркотических веществ наносит колоссальный вред всем органам и системам человека. Возникают психологическая и физическая зависимости, деградация личности и масса других неприятных последствий. Наркоман своими руками разрушает не только собственную жизнь, но и жизнь своей семьи. В основе профилактики употребления наркотиков лежит пропаганда альтернатив — это спорт, творчество, увлечение наукой», — говорит главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.

«Гормон счастья», который некоторые люди пытаются получить при помощи употребления алкоголя или наркотиков, реально выработать без саморазрушения, а посредством созидания. Рекомендуется ставить перед собой цели и планомерно двигаться к результату. А еще врачи советуют больше общаться с интересными людьми, учиться у них и заряжаться энергией, чтобы позже стать примером другим.