Стачивание зубов пилкой по совету видеоблогеров разрушает эмаль

Интернет-тренд может лишить человека зубов

В интернете все время появляются советы, следуя которым человек якобы может стать красивее. Однако если часть таких рекомендаций бывает просто бесполезной, другая является по-настоящему вредной. Сейчас можно наблюдать видеоролики, где люди стачивают пилкой для ногтей свои зубы, чтобы сделать их ровнее. Стоматологи от такого приходят в ужас.

«От таких манипуляций не нужно ждать красоты, человека лишь ждет необратимое повреждение структуры эмали, которое грозит минимум — чрезмерной чувствительностью зубов, максимум — их разрушением», — предупреждают стоматологи.

При повреждении эмали не избежать дорогостоящего и обширного лечения. Потому любыми эстетическими реставрациями должны заниматься исключительно профессиональные дантисты.