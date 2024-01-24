Среда — самый подходящий день для контроля веса

Вставать на весы каждый день необязательно

Всем, кто следит за своим телом, важно регулярно видеть показатели на весах, подтверждающие, что с массой все в порядке. Ученые даже определили лучший день для взвешивания, им оказалась среда.

«Это связано с выходными днями, когда некоторые могут позволить себе расслабиться и перебрать с калориями, тогда взвешивание в понедельник способно омрачить настроение. К среде же, при условии, что человек следит за питанием и не пропускает спортивных занятий, удастся ознакомиться с реальной картиной», — говорят специалисты.

Взвешивание рекомендуется проводить сразу после пробуждения и посещения туалета, до питья воды, завтрака и приема душа.

А вот вставать на весы каждый день считается плохой привычкой: зацикленность на килограммах может довести до невроза и расстройства пищевого поведения.