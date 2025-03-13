Спровоцировать женское бесплодие может эндометриоз

Всемирный день осведомленности об эндометриозе проходит 13 марта

Эндометриозом называют патологическое разрастание клеток слизистой матки за пределами органа. Чаще всего очаги эндометрия обнаруживаются в области таза, на яичниках, фаллопиевых трубах, но они могут встречаться и в других частях тела. Это хроническое заболевание, которое может вызывать значительный дискомфорт и серьезные осложнения.

«Одним из самых тяжелых последствий эндометриоза является бесплодие. У женщин с этим заболеванием вероятность забеременеть снижается, так как эндометриоз может нарушать нормальное функционирование репродуктивной системы», — сообщают гинекологи.

Эндометриоз часто приводит к сильным болям внизу живота, которые могут усиливаться во время менструации и в другие дни цикла. Хроническая боль негативно отражается на самочувствии, снижая работоспособность и качество жизни.

Точные причины эндометриоза до конца не изучены, однако существует несколько теорий, которые могут объяснить его развитие. Одна из таких — менструальный ретроградный поток. Эта теория предполагает, что во время менструации кровь с эндометрием может подниматься по фаллопиевым трубам и попадать в брюшную полость, где клетки эндометрия начинают расти.





«Эндометриоз может иметь и наследственный характер, и риск его развития увеличивается, если у женщины есть родственницы с этим заболеванием», — говорят специалисты.

Некоторые исследования указывают на возможные нарушения в иммунной системе, приводящие к тому, что организм не распознает эндометриозные клетки как чужеродные.

Симптомы эндометриоза варьируются от легких до тяжелых и включают: болезненные менструации, хроническую боль в области таза, боль во время полового акта, боль при мочеиспускании или дефекации, нерегулярные менструации, увеличение или воспаление яичников (кисты), бесплодие.

Важно отметить, что у некоторых женщин эндометриоз может протекать бессимптомно, поэтому каждой женщине необходимо ежегодно бывать у гинеколога на профилактическом осмотре, даже при отсутствии жалоб.

Читайте также: В 4 из 10 случаев причина бездетности пары — в мужском здоровье.