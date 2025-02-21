Справиться с тревожностью помогает это увлечение

Достаточно получаса в день, чтобы улучшить психоэмоциональное состояние

Если вам диагностировано тревожное расстройство или до кабинета психотерапевта вы пока не дошли, но знаете, что тревожность серьезно сказывается на качестве вашей жизни, вам следует приобщиться к полезному хобби, а именно к физической активности.

«Благодаря физическим упражнениям в организме вырабатываются эндорфины, именуемые еще гормонами счастья. Они способствуют улучшению настроения и позволяют побороть стресс. При регулярных занятиях физкультурой можно сократить выраженность тревожного расстройства и позаботиться об укреплении общего психоэмоционального состояния», — говорят психотерапевты.

Выберите ту активность, которая вам по душе, и уделяйте ей хотя бы полчаса ежедневно. Результат удастся заметить уже спустя 2—4 недели.