Способность держать равновесие является индикатором здоровья

Важно простоять на одной ноге несколько секунд

Проверить состояние своего организма можно не выходя из дома и буквально за одну минуту. Достаточно попробовать удержать равновесие стоя на одной ноге. Чем дольше получится простоять, тем в лучшей форме вы находитесь, а если упражнение вызывает сложности, то велики риски болезненности и слабости в дальнейшем.

Количество секунд, которые нужно продержаться на одной ноге, зависят от возраста человека. К показателям нормы относят:

• 18–39 лет — 43 секунды;

• 40–49 лет — 40 секунд;

• 50–59 лет — 37 секунд;

• 60–69 лет — 30 секунд;

• 70–79 лет — 18 секунд;

• 80 и старше — порядка 5 секунд.

Во время теста запрещено на что-либо опираться, руки следует расположить на бедрах, глаза закрывать не нужно. Отсчитывать время положено с момента отрыва ноги от пола, лучше, если кто-то поможет в контроле.

