Спорт позволяет побороть интернет‑зависимость

Доказано еще одно преимущество физической активности

Китайским ученым удалось доказать, что в борьбе с зависимостью от интернета хорошо помогают физические упражнения. Регулярно посещая тренировки, можно избавиться от постоянного желания находиться в Сети.

Для эксперимента 760 студентам на 4,5 месяца предложили разделиться на группы: одна занималась командными видами спорта, вторая — бегом и плаванием, третья совмещала активность разных направлений.

В результате специалисты заметили улучшение психического здоровья и качества жизни среди участников всех групп. Студенты стали менее тревожными и забыли про одиночество. Также при помощи спортивных занятий осуществлялось компенсирование потребности избавляться от стресса путем постоянного мониторинга соцсетей.