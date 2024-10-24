Спешка во время еды мешает выработке ферментов

При проблемах с пищеварением есть нужно медленнее

Испытываете трудности с работой пищеварительной системы? Возможно, все неприятности из-за того, что вы слишком торопитесь во время приема пищи. Есть нужно в спокойной и благоприятной обстановке, тогда и органы ЖКТ будут функционировать слаженнее: и чувство насыщения не пропустите, и удовольствие от трапезы получите, и даже настроение станет лучше.

«Если кусочки пищи недостаточно пережеваны, организм не может полноценно вырабатывать пищеварительные ферменты и секреты, а от плохого усвоения еды развивается немало неприятностей со стороны желудочно-кишечного тракта», — объясняют гастроэнтерологи.

Спешка также препятствует нормальному усвоению питательных веществ, что может обернуться развитием дефицитов. Поэтому время для еды следует проводить в гармонии и с заботой о своем организме, а не закидывать в себя пищу, как дрова в топку.